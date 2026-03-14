Как оцените работу Сергея Карасёва в матче «Зенит» — «Спартак»?

Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

«Чемпионат» предлагает оценить работу бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым:

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 21 матч. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 45 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.