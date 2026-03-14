Монако — Брест. Прямая трансляция
Полузащитник «Спартака» Умяров прокомментировал поражение от «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Умяров прокомментировал поражение от «Зенита»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об итогах встречи с «Зенитом» (0:2) в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Безусловно, пенальти повлиял на игру. Счёт был 0:0, стал 0:1. В плане счёта это отразилось. Мы говорили в раздевалке, что эмоционально это никак не повлияет. Первые 10-12 минут второго тайма мы начали хорошо, легко продолжали создавать моменты. С каждой минутой «Зенит» начинал отодвигать игру от своих ворот. Класс футболистов и опыт, который у них есть, они ими пользовались», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
