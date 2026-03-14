«Думаю, в РФС довольны». Арбитр Федотов похвалил Карасёва за матч «Зенит» – «Спартак»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал судейство Сергея Карасёва в матче 21-го тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:0.

«Это была игра повышенной сложности, всё могло взорваться в начале, на 20-й минуте, когда Вендел ткнул Зобнина, когда мяч уже вышел за пределы поля. Карасёв показал жёлтую, всё по делу успокоил, в каком-то смысле потушил своим авторитетом. Далее — 11-метровый за фол Солари. Я вообще не знаю, как с таким можно спорить, момент очевидный. Вопросы тут надо задавать игроку «Спартака», именно он решил хватать соперника за футболку, когда у ворот не было никакой опасности, а мяч уже уходил.

Наверное, самый резонансный эпизод — между Соболевым и Умяровым. Оба смотрели на мяч и шли к нему. И важно, что по лицу Соболев сопернику не попал. Умяров врезался Соболеву куда-то между плечом и подмышкой – это даже не фол. За что надо было наказывать Соболева? Сам Умяров тут и не спорил, и следов на лице у него не осталось. Поверьте, если бы Соболев заехал ему локтем в лицо… Следы бы от удара остались. Ну а пенальти на 79-й минуте — это чисто момент для VAR. Такой наступ тяжело увидеть, даже если туда смотреть. А Карасёв взгляд перевёл, так как пас шёл в сторону ворот. Иванов вмешался, позвал посмотреть повтор — и Карасёву хватило пары секунд, чтобы верно назначить пенальти.

Получился сложнейший матч для Сергея. Но мы ждали провокаций со стороны игроков, были возможны какие-то драки. А в итоге, в том числе благодаря Карасёву, мы увидели футбол. Да, так бывает, что всё решают пенальти, но оба были назначены верно. А остальное — это управление игрой. И бригада сделала всё, чтобы матч получился. Очень достойная работа Карасёва — вопросов нет, он доказал, что один из лучших арбитров России. Думаю, руководители арбитров ФИФА и УЕФА, да и РФС, остались довольны. Так и надо проходить такие игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.