Монако — Брест. Прямая трансляция
Спортивный директор «Спартака» Кахигао: исход игры с «Зенитом» был решён судьёй

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао раскритиковал работу арбитра Сергея Карасёва в матче с «Зенитом» в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые победили в игре благодаря двум голам с пенальти — 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«В первом тайме мы очень хорошо играли и доминировали. Честно говоря, исход игры был решён судьёй и его решениями. Не понимаю интерпретации судьи. В футболе хочется, чтобы судьи одинаково интерпретировали моменты для обеих команд и ошибались также в обе стороны. Но когда мы видим тенденцию, что судьи ошибаются и не видят фолов против нас, нам непонятно.

Мы не просим, чтобы судьи ошибались в нашу пользу, но если это идёт на пользу нашим соперникам, это должно идти на пользу нам тоже. На мой взгляд, интерпретации эпизодов со стороны арбитра были ужасными», – приводит слова Кахигао Metaratings.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

