«Солари потерял концентрацию». Умяров — о первом пенальти «Зенита» в ворота «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о первом пенальти «Зенита» в ворота красно-белых в матче 21-го тура РПЛ. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Надеюсь, опыт, который Солари получает, в дальнейшем ему пригодится — и команде будет помощь. В данной игре получилось, что да — опыт дорого обходится. Но такие моменты бывали и с другими игроками. Это футбол. Физически он смотрел на мяч и параллельно держал игрока. Потерял на секунду концентрацию», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.