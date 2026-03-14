Главная Футбол Новости

«Солари потерял концентрацию». Умяров — о первом пенальти «Зенита» в ворота «Спартака»

«Солари потерял концентрацию». Умяров — о первом пенальти «Зенита» в ворота «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о первом пенальти «Зенита» в ворота красно-белых в матче 21-го тура РПЛ. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Надеюсь, опыт, который Солари получает, в дальнейшем ему пригодится — и команде будет помощь. В данной игре получилось, что да — опыт дорого обходится. Но такие моменты бывали и с другими игроками. Это футбол. Физически он смотрел на мяч и параллельно держал игрока. Потерял на секунду концентрацию», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

