Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров: тяжело висеть на чужих воротах весь матч, если вы не «Барселона»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча с «Зенитом» (0:2) в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги рассказал о проблемах в игре красно-белых при владении мячом, сравнив столичный клуб с «Барселоной».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Понятно, что 90 минут висеть на чужих воротах тяжело любой команде, если вы не «Барселона» или «Атлетико». Но мы стараемся. С каждой игрой количество проведённых минут в финальной трети увеличивается. Хотелось бы, чтобы научились передыхать с мячом, когда этот момент наступает. Чтобы правильно пользовались этим», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, «Спартак» владел мячом 55% игрового времени. После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

Материалы по теме
«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
