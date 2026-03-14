Игрок «Спартака» Умяров: тяжело висеть на чужих воротах весь матч, если вы не «Барселона»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча с «Зенитом» (0:2) в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги рассказал о проблемах в игре красно-белых при владении мячом, сравнив столичный клуб с «Барселоной».

«Понятно, что 90 минут висеть на чужих воротах тяжело любой команде, если вы не «Барселона» или «Атлетико». Но мы стараемся. С каждой игрой количество проведённых минут в финальной трети увеличивается. Хотелось бы, чтобы научились передыхать с мячом, когда этот момент наступает. Чтобы правильно пользовались этим», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, «Спартак» владел мячом 55% игрового времени. После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.