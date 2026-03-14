«Судья не сказал ни-че-го». Умяров — об ударе Соболева локтем в матче «Зенит» — «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по поводу эпизода между ним и форвардом «Зенита» Александром Соболевым в матче 21-го тура РПЛ. Во время одного из единоборств форвард «Зенита» попал локтем в лицо Умярову. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» выиграл со счётом 2:0.

«Момент с локтем Соболева? Карасёв не сказал ни-че-го. Не хочется обсуждать судейство, потому что мы создали достаточно моментов и должны были забивать. Соболев говорит, что фола не было? Ну, конечно. Давайте всем людям, когда они прыгают, отрежем локоть, чтобы ими не били. Ну а его мнение — пусть Соболев останется со своим мнением», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).