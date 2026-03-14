Монако — Брест. Прямая трансляция
Игрок «Спартака» Умяров признался, что не видел момент удара Вендела по животу Зобнина

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров дал комментарий касательно эпизода, в котором футболист «Зенита» Вендел ударил по животу хавбека красно-белых Романа Зобнина в матче 21-го тура Мир РПЛ. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Момент с ударом Вендела по животу Зобнина, честно, не видел. Наверное, для этого у нас есть VAR. Значит, им показалось, что это жёлтая», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).

