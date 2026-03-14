«Факел» не смог обыграть «Черноморец» в 24-м туре Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Лиги Pari, в котором встречались воронежский «Факел» и новороссийский «Черноморец». Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Данил Набока. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли открыть счёт в течение встречи.

После 23 матчей в Первой лиге «Факел» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Черноморец» располагается на 12-й строчке, у команды 28 набранных очков в 24 встречах.

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с «Ротором» 20 марта, а «Черноморец» на день позже в гостях встретится с «КАМАЗом».