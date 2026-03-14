Тренер «Зенита» Семак: первый тайм матча со «Спартаком» у нас не получился

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

«Спасибо болельщикам за поддержку. Наверное, первый матч в сезоне с полной заполняемостью стадиона. Очень много болельщиков пришли поддержать, но, к сожалению, в первом тайме не получилась у нас игра. Возможно, где-то психологический эффект от давления, которое на нас оказывается с точки зрения турнирной таблицы. Нет определённого раскрепощения, свежести, лёгкости. И первый тайм у нас не получился.

Во втором тайме сыграли гораздо лучше и в атаке, и моменты у нас хорошие были, чтобы можно было забить, и в обороне стали играть гораздо надёжнее. Результатом, конечно, довольны. Самой игрой… Второй тайм провели неплохо, в первом не получилось сыграть так, как мы хотели», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.