Дивеев обратился к болельщикам и назвал причину отсутствия в основе на матч со «Спартаком»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев обратился к болельщикам после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Спартаком» со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
«Петербуржцы, всех с победой! После «Оренбурга» мы с парнями были у вас в долгу. К сожалению, из-за простуды пропустил несколько тренировочных дней, но был готов в любую минуту помочь команде, что сегодня и произошло! А теперь продолжим работать и путь на вершину!» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.
После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.
