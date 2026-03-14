Дивеев обратился к болельщикам и назвал причину отсутствия в основе на матч со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев обратился к болельщикам после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Спартаком» со счётом 2:0.

«Петербуржцы, всех с победой! После «Оренбурга» мы с парнями были у вас в долгу. К сожалению, из-за простуды пропустил несколько тренировочных дней, но был готов в любую минуту помочь команде, что сегодня и произошло! А теперь продолжим работать и путь на вершину!» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.