«Атлетико» в большинстве победил «Хетафе» и поднялся на третье место в Ла Лиге

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч во встрече забил защитник «Атлетико» Науэль Молина на восьмой минуте. На 55-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил защитник Абделькадир Абкар.

После 28 матчей испанского чемпионата мадридский «Атлетико» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Хетафе» располагается на девятой строчке, у команды в активе 35 очков.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 22 марта, а «Хетафе» на день раньше встретится с «Эспаньолом».