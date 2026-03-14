«Позор этому арбитру». Рубенс эмоционально раскритиковал судью матча «Динамо» — «Ростов»

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс эмоционально раскритиковал главного арбитра встречи с «Ростовом» Яна Бобровского. Хавбек был удалён на 39-й минуте. Игра закончилась победой бело-голубых со счётом 1:0.

«Позор этому арбитру, он удалил меня за несуществующие нарушения. Сначала — столкновение головами, затем — [эпизод] на видео. Этот арбитр — просто позор», — написал Рубенс в социальной сети.

Отметим, на 18-й минуте встречи Бобровский удалил защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, команды заканчивали матч в формате 10х10.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 30 набранных очков. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У команды 22 очка.