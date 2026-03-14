Кечинов: Солари второй раз подводит команду, момент с пенальти «Зенита» глупый

Российский экс-футболист Валерий Кечинов прокомментировал результат встречи 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:0, и раскритиковал нападающего красно-белых Пабло Солари.

«Карседо хотел насытить среднюю линию с «Зенитом». Мартинс — опорный полузащитник, но у него есть навыки. Он высокий, неплохая скорость. Задумка была, чтобы он из глубины врывался в зоны и напрягал оборону «Зенита». Первый тайм был за «Спартаком». Действовали уверенно, не давали создавать у своих ворот. По всей игре «Спартак» выглядел интереснее. Если бы не глупый пенальти… Солари второй раз подводит команду. Момент не был опасным — соперник выбегал из штрафной. Зачем его придерживать за майку? Если бы не этот гол, неизвестно, как бы закончился матч. По счёту «Спартак» был вынужден идти вперёд и оголять зоны», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.