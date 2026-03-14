Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: Солари второй раз подводит команду, момент с пенальти «Зенита» глупый

Комментарии

Российский экс-футболист Валерий Кечинов прокомментировал результат встречи 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:0, и раскритиковал нападающего красно-белых Пабло Солари.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Карседо хотел насытить среднюю линию с «Зенитом». Мартинс — опорный полузащитник, но у него есть навыки. Он высокий, неплохая скорость. Задумка была, чтобы он из глубины врывался в зоны и напрягал оборону «Зенита». Первый тайм был за «Спартаком». Действовали уверенно, не давали создавать у своих ворот. По всей игре «Спартак» выглядел интереснее. Если бы не глупый пенальти… Солари второй раз подводит команду. Момент не был опасным — соперник выбегал из штрафной. Зачем его придерживать за майку? Если бы не этот гол, неизвестно, как бы закончился матч. По счёту «Спартак» был вынужден идти вперёд и оголять зоны», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android