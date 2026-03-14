«Балтика» — ЦСКА: арбитр отменил красную карточку Йенне на 49-й минуте после помощи VAR

В эти минуты идёт матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 0:0.

На 49-й минуте арбитр Кирилл Левников показал красную карточку нападающему хозяев Тентону Йенне, которая была отменена после просмотра VAR.

После 20 туров чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Калининградский клуб также заработал 36 очков и располагается на пятой строчке.

В предыдущем туре команда Фабио Челестини разгромно уступила московскому «Динамо» со счётом 1:4, а подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).