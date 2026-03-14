Никита Хайкин продлил контракт с «Будё-Глимт»

Норвежский «Будё-Глимт» на официальном сайте объявил о продлении контракта с российским голкипером Никитой Хайкиным.

Футболист подписал со своим клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года.

«Это потрясающее чувство, это правильный выбор. Это мудрый выбор, потому что я теперь дома. У нас фантастический совместный путь. Я хорошо знаю клуб, и клуб знает меня. Норвегия – мой дом, и я рад быть частью «Будё-Глимт», хочу продолжить этот путь вместе с командой.

Здорово осознавать, что прошло уже семь лет с моего приезда, какой же это был путь! Я очень ценю все эти годы и с нетерпением жду продолжения», — сказал Хайкин.