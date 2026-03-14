Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Хайкин продлил контракт с «Будё-Глимт»

Комментарии

Норвежский «Будё-Глимт» на официальном сайте объявил о продлении контракта с российским голкипером Никитой Хайкиным.

Футболист подписал со своим клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года.

«Это потрясающее чувство, это правильный выбор. Это мудрый выбор, потому что я теперь дома. У нас фантастический совместный путь. Я хорошо знаю клуб, и клуб знает меня. Норвегия – мой дом, и я рад быть частью «Будё-Глимт», хочу продолжить этот путь вместе с командой.

Здорово осознавать, что прошло уже семь лет с моего приезда, какой же это был путь! Я очень ценю все эти годы и с нетерпением жду продолжения», — сказал Хайкин.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android