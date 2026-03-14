Костромской «Спартак» и «Чайка» сыграли вничью в 24-м туре Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между костромским «Спартаком» и «Чайкой» из Песчанокопского. Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артур Сагдиев. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл Арсений Филев. Нападающий «Чайки» отличился в первом тайме на 23-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте форвард красно-белых Амур Калмыков сравнял счёт.

После 24 матчей костромской «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. У команды 37 очков. «Чайка» с 16 очками располагается на предпоследней, 17-й строчке.