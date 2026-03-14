Монако — Брест. Прямая трансляция
Спартак Кострома — Чайка, результат матча 14 марта 2026, счёт 1:1, 24-й тур Первой лиги 2025/2026

Костромской «Спартак» и «Чайка» сыграли вничью в 24-м туре Первой лиги
Завершился матч 24-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между костромским «Спартаком» и «Чайкой» из Песчанокопского. Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артур Сагдиев. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 24-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 1
Чайка
Песчанокопское
0:1 Филев – 23'     1:1 Калмыков – 57'    

Счёт в матче открыл Арсений Филев. Нападающий «Чайки» отличился в первом тайме на 23-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте форвард красно-белых Амур Калмыков сравнял счёт.

После 24 матчей костромской «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. У команды 37 очков. «Чайка» с 16 очками располагается на предпоследней, 17-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Десант в молодёжке, разбирательство с газоном «Шинника» и деньги «Сокола». Главное в ФНЛ
