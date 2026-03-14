«VAR не нужно было вмешиваться». Карседо — о втором пенальти в ворота «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о назначении двух пенальти в ворота его команды в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Что касается первого эпизода, да, там Солари тянул за футболку, это было видно. А во втором моменте, на мой взгляд, арбитру VAR не нужно было вмешиваться, я не очень понимаю, почему это произошло. Здесь я работаю ещё не так давно, три–четыре недели, но, на мой взгляд, не было основания вмешиваться», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

На 81‑й минуте второй пенальти в матче реализовал форвард хозяев Джон Дуран. 11-метровый удар Сергей Карасёв назначил после просмотра VAR, зафиксировав нарушение игрока «Спартака» Кристофера Ву на футболисте «Зенита» Педро.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.