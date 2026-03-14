Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Глушенков вообще был никакой». Бубнов — об игре «Зенита» в матче со «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Зенита» в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». В частности, специалист отметил неуверенную игру нападающего Максима Глушенкова. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«После первого тайма я сказал, что «Спартаку» нужно менять атакующую линию, потому что изначально вышел защитный вариант, но при счёте 0:0 может быть он был и нормальный. А когда проигрываешь, надо было всё менять. В атаке в первую очередь. Но в перерыве замены сделал «Зенит», причём выпустил защитника Дивеева для укрепления обороны.

Почему Мантуан пошёл в атаку? Потому что Глушенков вообще был никакой, пропал и играл очень плохо. И ещё Джон Джон не в форме, плохая адаптация пока у него. Поэтому у «Зенита» в атаке практически ничего не было в первом тайме. Потом ушёл Соболев, а вышел Дуран. Ну, Соболев, кроме пенальти, который он неплохо и в «Спартаке» бил, тоже себя ничем не проявил, не думаю, что будет хорошая оценка», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

