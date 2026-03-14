Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 14 марта

В субботу, 14 марта, стартовал 24-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого состоялись четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей Первой лиги на 14 марта:

«СКА-Хабаровск» – «Родина» – 2:2;
«КАМАЗ» – «Ротор» – 1:1;
«Факел» – «Черноморец» – 0:0;
«Спартак» Кострома – «Чайка» – 1:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Родина» (43). Тройку лидеров замыкает «Урал» (42). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (20) — 16-я.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
