«Зенит» одержал 10-ю сухую победу в нынешнем сезоне РПЛ

«Зенит» обыграл московский «Спартак» (2:0) в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это 10-я сухая победа сине-бело-голубых в текущем сезоне чемпионата России.

В нынешнем сезоне РПЛ клуб с берегов Невы переиграл с сухим счётом махачкалинское «Динамо» (4:0), «Пари Нижний Новгород» (2:0; 2:0), «Краснодар» (2:0), «Сочи» (3:0), «Локомотив» (2:0), «Рубин» (1:0), «Акрон» (2:0), «Балтику» (1:0) и красно-белых. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде встретится с московским «Динамо» 22 марта.

«Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.