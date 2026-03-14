«Маскарад — для других мест». Казанский — о праздновании Соболева после гола «Спартаку»

Телекомментатор Денис Казанский высказался по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:0, отметив празднование нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Да уж… Это я про Петербург. Сплошные детали.

Пересматриваю первый пенальти. Неужели натяжение майки настолько сильное, что…Но формальный повод был, цеплял Солари, законнектился. Зачем?

Локоть…Тут всё ясно. Точнее — неясно, почему не… Миллион лет за такое дают жёлтую. Почему 14 марта вдруг стал днём особенным?

Ещё эти «очки Соболева». Всё понятно — амбиции, но я, видимо, наивен. Это игра, соперника можно ненавидеть, но уважать — необходимо. Маскарад — для других мест, здесь жизнь другая, она не для телефона. И если разобраться, представить всё, что было до. «Я забью, принесу маску, и вы мне сразу её бросите». Серьёзно, вот так? Это футбол теперь такой?

Игра тонет в подобных нюансах. И по-другому матчи «Зенита» и «Спартака» сейчас уже не воспринимаются. А жаль. Первый тайм «Спартак» мог и должен был забрать. «Зенит» посредственный, ничего нового. Второй [тайм] — образец невнятной игры. И есть реакция Семака и куда быстрее коллективный разум. Карседо отреагировал на изменения в стратегии «Зенита» как новый тренер, который только знакомится с командой. В «Спартаке» это непозволительно.

А главный критерий был и останется один — результат, он у «Зенита». Слишком много эмоций, извините. Всегда надеешься в таких играх на моменты гармонии — футбола и ожидания. А потом обсуждаешь «локоть», – написал Казанский в своём телеграм-канале.

