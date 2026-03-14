Главная Футбол Новости

Бубнов: Карседо так напугался «Зенита», что решил играть не стартовым составом

Бубнов: Карседо так напугался «Зенита», что решил играть не стартовым составом
Футбольный эксперт Александр Бубнов скептически высказался о решениях главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо и игре его команды в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Карседо, чего он ждал, так и непонятно. Вместо того, чтобы поменять группу атаки в перерыве, усилить её, он никаких замен не сделал, но потом, через 10 минут, спохватился и стал, как говорится, группу атаки менять на ту, которая должна была матч начать. То есть Карседо так напугался «Зенита», что решил играть не стартовым составом, где очень сильная группа атаки, а перестраховался и вот таким образом закрылся. Этот план во втором тайме уже не работал, смысла в этом плане не было. И поэтому нужно было делать замены в перерыве, а не 10 минут спустя. У «Спартака» вообще голевых моментов не было», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

