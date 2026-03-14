Об отмене Финалиссимы — 2026 объявят в ближайшие часы — El Chiringuito

Финалиссима — 2026, в которой должны были сыграть сборные Аргентины и Испании, отменена. Об этом сообщает El Chiringuito в социальной сети X.

По данным источника, матч, который должен был состояться 27 марта 2026 года на стадионе «Лусаил» в Дохе (Катар), отменён из-за ситуации на Ближнем Востоке, официально об этом объявят в ближайшие часы.

Ранее пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) объявила о переносе матчей всех футбольных турниров на неопределённый срок.

Сборная Аргентины должна была принять участие в этой игре в качестве действующего чемпиона мира и обладателя Кубка Южной Америки, испанская национальная команда является действующим чемпионом Европы.