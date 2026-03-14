Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такого итога первой половины мы точно не заслуживали». Карседо — о матче с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Зениту» со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Думаю, смысл нашей задумки показал первый тайм. Мы были лучше, доминировали, создавали моменты, заставляли соперника обороняться. К сожалению, удача нам не улыбнулась, не использовали свои шансы. А потом случился пенальти. Это футбол, но такого итога первой половины мы точно не заслуживали.

В первом тайме мы действовали хорошо и компактно. Выполняли всё то, к чему готовились. Но гол в наши ворота всё перевернул. Потом ещё были шансы. Например, у Жедсона [Фернандеша]. Но «Зенит» — сильная команда, которая воспользовалась полученным преимуществом. Доминировать с таким соперником все 90 минут вряд ли возможно. Увы, всё закончилось так, как закончилось.

У нас много игроков, нужно делать выбор. Сегодня мы действовали с «ложной девяткой». Но впереди у нас тяжёлый график, несколько матчей подряд», — приводит слова Карседо официальный сайт клуба.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android