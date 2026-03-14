«Такого итога первой половины мы точно не заслуживали». Карседо — о матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Зениту» со счётом 0:2.

«Думаю, смысл нашей задумки показал первый тайм. Мы были лучше, доминировали, создавали моменты, заставляли соперника обороняться. К сожалению, удача нам не улыбнулась, не использовали свои шансы. А потом случился пенальти. Это футбол, но такого итога первой половины мы точно не заслуживали.

В первом тайме мы действовали хорошо и компактно. Выполняли всё то, к чему готовились. Но гол в наши ворота всё перевернул. Потом ещё были шансы. Например, у Жедсона [Фернандеша]. Но «Зенит» — сильная команда, которая воспользовалась полученным преимуществом. Доминировать с таким соперником все 90 минут вряд ли возможно. Увы, всё закончилось так, как закончилось.

У нас много игроков, нужно делать выбор. Сегодня мы действовали с «ложной девяткой». Но впереди у нас тяжёлый график, несколько матчей подряд», — приводит слова Карседо официальный сайт клуба.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.