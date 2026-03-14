Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 14 марта

Комментарии

Сегодня, 14 марта, состоялись четыре матча в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 14 марта:

«Сочи» — «Краснодар» — 1:2;
«Зенит» — «Спартак» — 2:0;
«Ростов» — «Динамо» Москва — 0:1;
«Балтика» — ЦСКА — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (17).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Солари, зачем ты это делаешь?» Мостовой — о пенальти в ворота «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android