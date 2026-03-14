Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 14 марта

Сегодня, 14 марта, состоялись четыре матча в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 14 марта:

«Сочи» — «Краснодар» — 1:2;

«Зенит» — «Спартак» — 2:0;

«Ростов» — «Динамо» Москва — 0:1;

«Балтика» — ЦСКА — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (17).