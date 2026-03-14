В «Урале» отреагировали на задержание игрока Секача, подозреваемого в убийстве женщины

В «Урале» отреагировали на задержание игрока Даниила Секача, подозреваемого в убийстве женщины.

«Можем только сказать, что располагаем ровно той информацией, которую получаем из СМИ. Такой футболист у нас действительно есть», — сообщили в пресс-службе «Урала» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее появилась информация, что футболист подозревается в проникновении в дом 48-летней жительницы Москвы и её убийстве. Мужчина пробрался в жильё, обманув дочку женщины, и вскрыл домашний сейф. Примерно в это же время домой вернулась мать школьницы. Отмечается, что он избил её, нанеся ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. Вероятно, что футболист действовал под влиянием мошенников.