Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Урале» отреагировали на задержание игрока Секача, подозреваемого в убийстве женщины

В «Урале» отреагировали на задержание игрока Секача, подозреваемого в убийстве женщины
Комментарии

В «Урале» отреагировали на задержание игрока Даниила Секача, подозреваемого в убийстве женщины.

«Можем только сказать, что располагаем ровно той информацией, которую получаем из СМИ. Такой футболист у нас действительно есть», — сообщили в пресс-службе «Урала» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее появилась информация, что футболист подозревается в проникновении в дом 48-летней жительницы Москвы и её убийстве. Мужчина пробрался в жильё, обманув дочку женщины, и вскрыл домашний сейф. Примерно в это же время домой вернулась мать школьницы. Отмечается, что он избил её, нанеся ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. Вероятно, что футболист действовал под влиянием мошенников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android