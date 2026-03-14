Футболиста «Урала» задержали за предполагаемое убийство женщины — источник

Футболиста «Урала» Даниила Секача задержали за предполагаемое убийство женщины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. 20-летний игрок, предположительно, обвиняется в убийстве 48-летней жительницы Москвы.

По информации источника, футболист подозревается в проникновении в дом жертвы и её убийстве. Молодой человек пробрался в жильё, обманув дочку женщины, и вскрыл домашний сейф. Примерно в это же время домой вернулась мать школьницы. Отмечается, что он избил её, нанеся ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. Вероятно, футболист действовал под влиянием мошенников.

Секач с детства занимался в академии «Локомотива», позже играл в составе молодёжной команды «Ростова». Сейчас выступает в екатеринбургском «Урале», где играет за вторую команду. Является воспитанником школы «Строгино», подмосковной академии «Мастер-Сатурн».