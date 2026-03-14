Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболиста «Урала» задержали за предполагаемое убийство женщины — источник

Футболиста «Урала» задержали за предполагаемое убийство женщины — источник
Комментарии

Футболиста «Урала» Даниила Секача задержали за предполагаемое убийство женщины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. 20-летний игрок, предположительно, обвиняется в убийстве 48-летней жительницы Москвы.

По информации источника, футболист подозревается в проникновении в дом жертвы и её убийстве. Молодой человек пробрался в жильё, обманув дочку женщины, и вскрыл домашний сейф. Примерно в это же время домой вернулась мать школьницы. Отмечается, что он избил её, нанеся ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. Вероятно, футболист действовал под влиянием мошенников.

Секач с детства занимался в академии «Локомотива», позже играл в составе молодёжной команды «Ростова». Сейчас выступает в екатеринбургском «Урале», где играет за вторую команду. Является воспитанником школы «Строгино», подмосковной академии «Мастер-Сатурн».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android