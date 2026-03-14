Тренер «Зенита» Семак: Дивеев был не готов играть все 90 минут со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему новый защитник команды Игорь Дивеев не вышел в стартовом составе на матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

— Сергей Богданович, вы сказали про надёжность игры в обороне в первом тайме. А почему с первых минут не вышел Дивеев? Его выход в перерыве — это как раз реакция и перестроения?

— Нет, я говорил на предматчевом брифинге, что он болел всю неделю, практически не тренировался с командой, поэтому сегодня был просто не готов играть все 90 минут. Мы выпустили его сыграть 45 минут. Думаю, что он молодец. И спасибо, что он в таком состоянии сегодня смог помочь команде, выйти и сыграть.

— То есть это была плановая замена ещё до игры?

— Конечно! Он не мог играть сегодня. Он мог выйти и помочь при необходимости, но эта необходимость, как я посчитал, была. И он вышел и сыграл тайм, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.