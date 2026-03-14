Монако — Брест. Прямая трансляция
Наполи — Лечче, результат матча 14 марта 2026, счет 2:1, 29-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» победил «Лечче», отыгравшись во втором тайме
Завершён матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Наполи» и «Лечче». Встреча состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Розарио Абиссо. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 29-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Зиберт – 3'     1:1 Хойлунд – 46'     2:1 Политано – 67'    

Счёт в матче открыл защитник команды гостей Джамиль Зиберт в начале встречи на третьей минуте. Сразу после перерыва на 46-й минуте нападающий неаполитанцев Расмус Хойлунд сравнял счёт. На 67-й минуте форвард Маттео Политано вывел хозяев поля вперёд.

Поле этой игры «Лечче» с 27 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Наполи» с 59 очками располагается на третьей строчке.

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Серия А, не останавливайся! «Наполи» и «Рома» выдали триллер на уровне Дерби Италии
Серия А, не останавливайся! «Наполи» и «Рома» выдали триллер на уровне Дерби Италии
Комментарии
