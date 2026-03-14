«Наполи» победил «Лечче», отыгравшись во втором тайме

Завершён матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Наполи» и «Лечче». Встреча состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Розарио Абиссо. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл защитник команды гостей Джамиль Зиберт в начале встречи на третьей минуте. Сразу после перерыва на 46-й минуте нападающий неаполитанцев Расмус Хойлунд сравнял счёт. На 67-й минуте форвард Маттео Политано вывел хозяев поля вперёд.

Поле этой игры «Лечче» с 27 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Наполи» с 59 очками располагается на третьей строчке.