Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему Мостовой не сыграл в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему нападающий Андрей Мостовой не сыграл в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

— Почему Мостовой так и не вышел на поле? Получается, передвинули Мантуана вперёд на левый фланг. Это значит, что Андрей сейчас не рассматривается как человек, который может даже по ходу матча усилить игру команды?
— Он же вышел в прошлом матче, почему он должен не рассматриваться? Сегодня сделали другие замены. Исходя из того, что мы в перерыве уже сделали две замены, конечно, мы не можем три или четыре сразу сделать. Тем более у нас есть игроки с определёнными микроповреждениями. Естественно, мы всё это держим в уме. Те же Педро и Мантуан хорошую игру проводили. Наверное, по этой игре не было смысла что-то менять. Тем более нам нужно качественно обороняться. «Спартак» хорош в позиционных и быстрых атаках, а Андрей — более атакующего плана игрок. И исходя из сегодняшнего матча посчитали, что те игроки, которые сегодня сыграли, они больше помогут команде именно в этой ситуации, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак: Дивеев был не готов играть все 90 минут со «Спартаком»
