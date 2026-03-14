Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему Мостовой не сыграл в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему нападающий Андрей Мостовой не сыграл в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

— Почему Мостовой так и не вышел на поле? Получается, передвинули Мантуана вперёд на левый фланг. Это значит, что Андрей сейчас не рассматривается как человек, который может даже по ходу матча усилить игру команды?

— Он же вышел в прошлом матче, почему он должен не рассматриваться? Сегодня сделали другие замены. Исходя из того, что мы в перерыве уже сделали две замены, конечно, мы не можем три или четыре сразу сделать. Тем более у нас есть игроки с определёнными микроповреждениями. Естественно, мы всё это держим в уме. Те же Педро и Мантуан хорошую игру проводили. Наверное, по этой игре не было смысла что-то менять. Тем более нам нужно качественно обороняться. «Спартак» хорош в позиционных и быстрых атаках, а Андрей — более атакующего плана игрок. И исходя из сегодняшнего матча посчитали, что те игроки, которые сегодня сыграли, они больше помогут команде именно в этой ситуации, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.