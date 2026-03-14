«Овьедо» победил «Валенсию», но остался на последней строчке таблицы Ла Лиги

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Овьедо» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч во встрече забил защитник «Овьедо» Давид Костас на 30-й минуте.

После 28 матчей испанского чемпионата «Валенсия» набрала 32 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Овьедо» располагается на последней, 20-й строчке, у команды в активе 21 очко.

В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Севильей» 21 марта, а «Овьедо» в этот же день встретится с «Леванте».