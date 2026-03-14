Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Футбол Новости

Овьедо — Валенсия, результат матча 14 марта 2026, счёт 1:0, 28-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Овьедо» победил «Валенсию», но остался на последней строчке таблицы Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Овьедо» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Овьедо
Окончен
1 : 0
Валенсия
1:0 Костас – 30'    

Единственный мяч во встрече забил защитник «Овьедо» Давид Костас на 30-й минуте.

После 28 матчей испанского чемпионата «Валенсия» набрала 32 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Овьедо» располагается на последней, 20-й строчке, у команды в активе 21 очко.

В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Севильей» 21 марта, а «Овьедо» в этот же день встретится с «Леванте».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Атлетико» в большинстве победил «Хетафе» и поднялся на третье место в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android