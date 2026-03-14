Игрок «Хетафе» схватил Сёрлота за пах во время матча Ла Лиги и получил красную карточку

Защитник «Хетафе» Абделькадир Абкар схватил нападающего мадридского «Атлетико» Александра Сёрлота за паховую область во время матча 28-го тура испанской Ла Лиги и получил красную карточку. Матч завершился победой футболистов мадридского клуба со счётом 1:0.

Инцидент произошёл на 55-й минуте встречи. Абкар схватил Сёрлота в районе паха, а форвард опрокинул соперника на газон. Главный арбитр матча Мигель Анхель Ортис Арьяс показал норвежцу жёлтую карточку, а Абкар был удалён с поля.

Фото: Кадр из трансляции

После 28 матчей испанского чемпионата мадридский «Атлетико» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Хетафе» располагается на девятой строчке, у команды в активе 35 очков.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 22 марта, а «Хетафе» на день раньше встретится с «Эспаньолом».