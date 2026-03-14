Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Хетафе» схватил Сёрлота за пах во время матча Ла Лиги и получил красную карточку

Игрок «Хетафе» схватил Сёрлота за пах во время матча Ла Лиги и получил красную карточку
Защитник «Хетафе» Абделькадир Абкар схватил нападающего мадридского «Атлетико» Александра Сёрлота за паховую область во время матча 28-го тура испанской Ла Лиги и получил красную карточку. Матч завершился победой футболистов мадридского клуба со счётом 1:0.

Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Молина – 8'    
Удаления: нет / Абкар – 55'

Инцидент произошёл на 55-й минуте встречи. Абкар схватил Сёрлота в районе паха, а форвард опрокинул соперника на газон. Главный арбитр матча Мигель Анхель Ортис Арьяс показал норвежцу жёлтую карточку, а Абкар был удалён с поля.

Фото: Кадр из трансляции

После 28 матчей испанского чемпионата мадридский «Атлетико» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Хетафе» располагается на девятой строчке, у команды в активе 35 очков.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 22 марта, а «Хетафе» на день раньше встретится с «Эспаньолом».

«Атлетико» в большинстве победил «Хетафе» и поднялся на третье место в Ла Лиге
