Соболев надевал маску для ныряния, Карасёв утешал Умярова. Фото победы «Зенита»

14 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошёл матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» принимал московский «Спартак». В качестве главного арбитра игры выступил Сергей Карасёв. Победу одержали петербуржцы со счётом 2:0.

Оба гола в этом матче были забиты с пенальти. На 45-й минуте нападающий хозяев Александр Соболев открыл счёт и ярко отпраздновал взятие ворот, надев маску для ныряния. На 81-й минуте Джон Дуран реализовал 11-метровый удар и удвоил преимущество сине-бело-голубых.