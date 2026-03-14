«Балтика» победила ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ и обошла армейцев в турнирной таблице

Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил нападающий хозяев Брайан Хиль на 63-й минуте.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а подопечные Андрея Талалаева в этот же день встретятся с «Сочи».