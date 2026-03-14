Монако — Брест. Прямая трансляция
Балтика — ЦСКА, результат матча 14 марта 2026, счёт 1:0, 21-й тур РПЛ 2025/2026

«Балтика» победила ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ и обошла армейцев в турнирной таблице
Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

Единственный мяч в матче забил нападающий хозяев Брайан Хиль на 63-й минуте.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а подопечные Андрея Талалаева в этот же день встретятся с «Сочи».

