Матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием Талалаева и Челестини

Матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

В добавленное время матча Талалаев выбил мяч на трибуну. Его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. После массовой стычки были удалены оба главных тренера.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а подопечные Андрея Талалаева в этот же день встретятся с «Сочи».