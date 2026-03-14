Потасовка во время матча «Балтики» и ЦСКА продолжилась в подтрибунном помещении

Массовая потасовка, начавшаяся в конце матча 21-го Мир Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и ЦСКА, продолжилась в подтрибунном помещении. Встреча закончилась победой калининградцев со счётом 1:0.

В концовке матча главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуну. Его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. В стычке участвовал и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. По её итогам оба тренера были удалены и продолжили выяснять отношения, уходя с поля.

Фото: Кадр из трансляции

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а подопечные Андрея Талалаева в этот же день встретятся с «Сочи».