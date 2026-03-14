Дмитрий Губерниев: «Балтика» смотрелась лучше ЦСКА и выиграла!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» переиграла ЦСКА (1:0). Эта игра завершилась массовой потасовкой команд.

«Как я и говорил ранее, «Балтика» смотрелась лучше ЦСКА и выиграла! Талалаев просто молодец! Но, братцы, чуть спокойнее… Выдыхаем…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а подопечные Андрея Талалаева в этот же день встретятся с «Сочи».