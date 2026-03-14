Генич одной фразой прокомментировал стычку с участием Талалаева и Челестини в матче РПЛ

Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал массовую потасовку в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Победу в матче одержала калининградская команда со счётом 1:0.

«Какой-то адовый трындец в Калининграде», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В добавленное время матча Талалаев выбил мяч на трибуну. Его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. После массовой стычки были удалены оба главных тренера. Стычка продолжилась в подтрибунном помещении.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а подопечные Андрея Талалаева в этот же день встретятся с «Сочи».