Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Максим Петров двусмысленно отреагировал на победу «Балтики» над ЦСКА, засунув руку в шорты

Максим Петров двусмысленно отреагировал на победу «Балтики» над ЦСКА, засунув руку в шорты
Полузащитник «Балтики» Максим Петров двусмысленно отреагировал на победу «Балтики» над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Хавбек калининградцев показал три пальца, а затем засунул руку в шорты.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

Напомним, что матч между командами закончился массовой потасовкой с участием главных тренеров Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Затем специалисты продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а подопечные Андрея Талалаева в этот же день встретятся с «Сочи».

Талалаев и Челестини были готовы разорвать друг друга! У ЦСКА — ужасающий антирекорд
