ЦСКА потерпел пятое поражение в шести последних матчах РПЛ
ЦСКА потерпел пятое поражение в шести последних матчах РПЛ. Это произошло в игре 21-го тура, в которой армейцы уступили калининградской «Балтике» со счётом 0:1.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'
Ранее ЦСКА в чемпионате России уступил «Спартаку» (0:1), «Краснодару» (2:3), «Ахмату» (0:1) и московскому «Динамо» (1:4), победив лишь в матче 17-го тура, 29 ноября 2025 года, «Оренбург» (2:0).
После 21 игры чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.
В следующем туре команда Фабио Челестини в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а подопечные Андрея Талалаева в этот же день встретятся с «Сочи».
