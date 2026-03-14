Монако — Брест. Прямая трансляция
Тренер «Зенита» Семак ответил, почему заменил Глушенкова в перерыве матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, по какой причине заменил нападающего Максима Глушенкова в перерыве матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

— Сегодня в перерыве вы заменили Максима Глушенкова. Это было связано с недовольством его игрой? Вы чувствовали, что он не сможет прибавить уже?
— После первого тайма нам обязательно нужно было делать изменения в нашей структуре, структуре нашей игры. Думаю, и Максим, и Джон Джон сыграли сегодня не лучший свой матч. На мой взгляд, замены абсолютно правильные, и игра это показала. Но у нас команда: кто-то лучше сегодня сыграет, кто-то лучше завтра сыграет. Поэтому на сегодняшний день при той конкуренции, которая есть у нас на этой позиции, если мы говорим про Максима Глушенкова, там есть и он, и Луис Энрике. У нас есть два очень качественных игрока, которые могут по тем или иным соображениям выходить, играть, добавлять. Нам нужно было прибавлять и в скорости, и в обороне. Поэтому мы остановились именно на тех моментах и тех игроках, которых выпустили, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

