Тренер «Зенита» Семак ответил, почему заменил Глушенкова в перерыве матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, по какой причине заменил нападающего Максима Глушенкова в перерыве матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

— Сегодня в перерыве вы заменили Максима Глушенкова. Это было связано с недовольством его игрой? Вы чувствовали, что он не сможет прибавить уже?

— После первого тайма нам обязательно нужно было делать изменения в нашей структуре, структуре нашей игры. Думаю, и Максим, и Джон Джон сыграли сегодня не лучший свой матч. На мой взгляд, замены абсолютно правильные, и игра это показала. Но у нас команда: кто-то лучше сегодня сыграет, кто-то лучше завтра сыграет. Поэтому на сегодняшний день при той конкуренции, которая есть у нас на этой позиции, если мы говорим про Максима Глушенкова, там есть и он, и Луис Энрике. У нас есть два очень качественных игрока, которые могут по тем или иным соображениям выходить, играть, добавлять. Нам нужно было прибавлять и в скорости, и в обороне. Поэтому мы остановились именно на тех моментах и тех игроках, которых выпустили, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.