Полузащитник «Арсенала» Макс Доумен стал самым молодым автором гола в истории АПЛ
Полузащитник «Арсенала» Макс Доумен принял участие в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0), отметившись в этой игре забитым мячом. Таким образом, этот футболист стал самым молодым автором гола в истории АПЛ, об этом сообщает официальный аккаунт лиги в социальной сети X.
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Дьёкереш – 89' 2:0 Доумен – 90+7'
На момент взятия ворот игроку было 16 лет и 73 дня, что и стало рекордным показателем. Ранее рекорд принадлежал Джеймсу Вону, который в 2005 году забил за «Эвертон» в возрасте 16 лет 270 дней.
«Арсенал» с 70 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
Материалы по теме
