Монако — Брест. Прямая трансляция
«Это сложно объяснить». Автор победного гола в матче «Балтики» с ЦСКА — о потасовке
Нападающий «Балтики» Брайан Хиль высказался о потасовке в концовке матча 21-го тура РПЛ между калининградской командой и ЦСКА с участием главных тренеров клубов Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Победу в матче одержала «Балтика» со счётом 1:0. Хиль стал автором единственного гола в этой встрече.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Конечно, это сложно объяснить. Это эмоции. Главное, что мы выиграли. Спасибо за поддержку болельщикам. За ту атмосферу, что они создавали», — сказал Хиль в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а подопечные Андрея Талалаева в этот же день встретятся с «Сочи».

