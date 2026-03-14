«Это сложно объяснить». Автор победного гола в матче «Балтики» с ЦСКА — о потасовке

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль высказался о потасовке в концовке матча 21-го тура РПЛ между калининградской командой и ЦСКА с участием главных тренеров клубов Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Победу в матче одержала «Балтика» со счётом 1:0. Хиль стал автором единственного гола в этой встрече.

«Конечно, это сложно объяснить. Это эмоции. Главное, что мы выиграли. Спасибо за поддержку болельщикам. За ту атмосферу, что они создавали», — сказал Хиль в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а подопечные Андрея Талалаева в этот же день встретятся с «Сочи».