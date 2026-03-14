«Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж» в Про-Лиге, Жоау Феликс оформил дубль

Завершился матч 26-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Халидж» и «Аль-Наср». Игра прошла на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» (Эд-Даммам, Саудовская Аравия). Победу в матче со счётом 5:0 праздновали футболисты команды гостей.

Счёт в матче открыл нападающий гостей Абдулла Аль-Хамдан на 30-й минуте. Во втором тайме на 54-й минуте форвард Айман Яхья увеличил преимущество «Аль-Насра». На 73-й минуте Жоау Феликс сделал счёт разгромным. Через шесть минут Жоау Феликс оформил дубль. В конце встречи на 90+2-й минуте Габриэл Анжело установил окончательный счёт – 5:0.

После 26 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 67 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Халидж» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 30 очков.