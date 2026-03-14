Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Халидж — Аль-Наср, результат матча 14 марта 2026, счет 0:5, 26-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж» в Про-Лиге, Жоау Феликс оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 26-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Халидж» и «Аль-Наср». Игра прошла на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» (Эд-Даммам, Саудовская Аравия). Победу в матче со счётом 5:0 праздновали футболисты команды гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
0 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Аль-Хамдан – 30'     0:2 Яхья – 54'     0:3 Феликс – 73'     0:4 Феликс – 79'     0:5 Анжело – 90+2'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Абдулла Аль-Хамдан на 30-й минуте. Во втором тайме на 54-й минуте форвард Айман Яхья увеличил преимущество «Аль-Насра». На 73-й минуте Жоау Феликс сделал счёт разгромным. Через шесть минут Жоау Феликс оформил дубль. В конце встречи на 90+2-й минуте Габриэл Анжело установил окончательный счёт – 5:0.

После 26 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 67 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Халидж» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 30 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android