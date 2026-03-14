Тренер «Балтики» — о стычке с ЦСКА: я без мата попросил их выйти из нашей технической зоны

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев рассказал о потасовке в концовке матча 21-го тура РПЛ между калининградской командой и ЦСКА с участием главных тренеров клубов Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Победу в матче одержала «Балтика» со счётом 1:0.

«В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу. А они зачем‑то прибежали. Я на русском языке и без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Они почему‑то не хотели уходить, не знаю, почему», — сказал Нагайцев в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.