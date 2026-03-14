Игроки «Челси» заключили в круг арбитра перед матчем с «Ньюкасл Юнайтед»

Футболисты «Челси» перед матчем 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1) собрались в центре поля, образовав круг, в котором они обменялись мыслями незадолго до стартового свистка. Что примечательно, в центре круга оказался главный арбитр матча Пол Тирни, который не предпринял попыток помешать игрокам.

Права на видео принадлежат Premier League.

После этой игры «Челси» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 42 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «синие» 21 марта на выезде встретятся с «Эвертоном», «сороки» 22 марта примут «Сандерленд».