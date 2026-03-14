Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игроки «Челси» заключили в круг арбитра перед матчем с «Ньюкасл Юнайтед»

Футболисты «Челси» перед матчем 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1) собрались в центре поля, образовав круг, в котором они обменялись мыслями незадолго до стартового свистка. Что примечательно, в центре круга оказался главный арбитр матча Пол Тирни, который не предпринял попыток помешать игрокам.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гордон – 18'    

После этой игры «Челси» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 42 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «синие» 21 марта на выезде встретятся с «Эвертоном», «сороки» 22 марта примут «Сандерленд».

Уникальный ритуал «Челси» с судьёй! Но «Ньюкасл» всё равно отбросил их от ЛЧ
