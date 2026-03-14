«Аль-Хиляль» минимально обыграл «Аль-Фатех» в 26-м туре Про-Лиги

Завершился матч 26-го тура Саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Фатех» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Аль-Фатех Клаб Стэдиум» (Эль-Хуфуф, Саудовская Аравия). Игра закончилась победой команды гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Сергей Милинкович-Савич. Сербский полузащитник «Аль-Хиляля» отличился в начале второго тайма на 49-й минуте.

Таким образом, «Аль-Хиляль» набрал 64 очка в 26 встречах и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Фатех» с 28 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Таавуном» (4 апреля), «Аль-Фатех» встретится с «Аль-Охдудом» (5 апреля).