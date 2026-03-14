Фото: жест Талалаева, адресованный Челестини во время массовой потасовки «Балтики» и ЦСКА

Матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Во время инцидента Андрей Талалаев бил правой ладонью по кулаку левой руки, обращая этот жест к тренеру армейцев Фабио Челестини.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Массовая стычка произошла в добавленное время матча, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Оба главных тренера были удалены Левниковым.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.