Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: жест Талалаева, адресованный Челестини во время массовой потасовки «Балтики» и ЦСКА

Комментарии

Матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

Во время инцидента Андрей Талалаев бил правой ладонью по кулаку левой руки, обращая этот жест к тренеру армейцев Фабио Челестини.

Фото: Кадр из трансляции

Массовая стычка произошла в добавленное время матча, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Оба главных тренера были удалены Левниковым.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android