Монако — Брест. Прямая трансляция
Созин: осенью ЦСКА ехал на багаже Николича, сейчас у команды худший старт в РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре московского ЦСКА в 2026 году. Сегодня, 14 марта, армейцы проиграли калининградской «Балтике» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Пауза после ухода Николича и первыми матчами ЦСКА с Челестини была короткой. И ЦСКА при Фабио начал также хорошо, как заканчивал предыдущий сезон. Не только начал, но и провёл так первую часть сезона. И всю осень меня мучал вопрос: это ещё команда Николича или уже Челестини? Много ли там нового? По тому, что мы видели на поле, что говорили игроки и эксперты, казалось, что всё-таки это команда Челестини. Что-то своё там точно было.

После зимних сборов стало очевидно — осенью ЦСКА ехал на багаже Николича. Сейчас у команды худший старт в РПЛ из всех клубов. И это после всех трансферов, которые называли чемпионскими, после всех восхищений игрой и атмосферой в команде… Самый шумный клуб зимы в РПЛ — ЦСКА. Сейчас вокруг ЦСКА тоже шумно. От их падения.

Челестини получил свою команду и пока что проваливается. ЦСКА, может, и играет весело, но это очень легковесная команда. А зимние трансферы, которыми в клубе так гордились, мягко говоря, себя не оправдывают. Баринов – просто слабая тень себя из «Локо». Рейс – результативные ошибки. Неужели Лукин настолько не готов, что играл бы хуже?

Мне очень хотелось посмотреть, как ЦСКА отреагирует на разгром от «Динамо». Никак он не отреагировал. Вышли те же, результат – тот же. Челестини пора что-то решать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

